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13:45 (мск), источник: Телеканал 360°

Черное море в районе Евпатории стало золотым

Черное море окрасилось в ярко-золотой цвет в районе Евпатории. Уникальное зрелище сняли на видео местные жители.

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Пользователи Сети пошутили над природным явлением, сказав, что теперь Черное море больше похоже на огромную кружку пива с белой пеной. Действительно, на видео заметно, как о берег бьются золотые волны, покрытые мягкой белой пенкой.

Многие испугались, что такой цвет воде придали химикаты, которые как-то туда угодили.

Но специалисты успокоили жителей и гостей региона: оттенок вполне природный.

Во время шторма волны закружили в воде песок, и тот просто не успел осесть.

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