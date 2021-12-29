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12:46 (мск), источник: Погода Mail.ru

На Марсе сфотографировали необычную «бархатную» почву

Удивительный снимок льда на фоне красочной поверхности Красной планеты.

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Источник: ЕSА / Роскосмос / CaSSIS

На новых фотографиях марсианской почвы запечатлен удивительный рельеф, который астрономы сравнили с «бархатистым» пирогом, посыпанным сахарной пудрой.

На снимке, сделанном орбитальным аппаратом ExoMars Trace Gas Orbiter, запечатлен марсианский кратер шириной 4 км в районе Великой Северной равнины. Он частично заполнен водяным льдом, особенно на северных склонах, которые хуже освещаются в течение года. Темная полоса на краю кратера состоит из вулканических материалов, таких как базальт.

Большая часть местности свободна ото льда. Она была сформирована продолжающимися эоловыми процессами, связанными с работой ветра. В правом нижнем углу фотографии видны полосы — здесь ветер удалил яркую пыль оксида железа с поверхности, обнажив более темную «подложку».

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