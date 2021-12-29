На Марсе сфотографировали необычную «бархатную» почву
Удивительный снимок льда на фоне красочной поверхности Красной планеты.
Удивительный снимок льда на фоне красочной поверхности Красной планеты.
На новых фотографиях марсианской почвы запечатлен удивительный рельеф, который астрономы сравнили с «бархатистым» пирогом, посыпанным сахарной пудрой.
На снимке, сделанном орбитальным аппаратом ExoMars Trace Gas Orbiter, запечатлен марсианский кратер шириной 4 км в районе Великой Северной равнины. Он частично заполнен водяным льдом, особенно на северных склонах, которые хуже освещаются в течение года. Темная полоса на краю кратера состоит из вулканических материалов, таких как базальт.
Большая часть местности свободна ото льда. Она была сформирована продолжающимися эоловыми процессами, связанными с работой ветра. В правом нижнем углу фотографии видны полосы — здесь ветер удалил яркую пыль оксида железа с поверхности, обнажив более темную «подложку».
Анна Лысенко