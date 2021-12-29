Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Индии появился гигантский песчаный Санта-Клаус (видео) На создание скульптуры ушло восемь часов
Фоторепортажи
25Как города мира украсили к Новому году
8Как выглядят самые большие пассажирские самолеты мира
13:13 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Летняя» погода на Аляске установила температурный рекорд

Регион нагревается в 2 раза быстрее, чем любой другой штат США.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Во время загрузки произошла ошибка.

В минувшее воскресенье температура воздуха в городе Кадьяк на Аляске достигла плюс 19,4 градуса Цельсия.

Это новый рекорд штата для декабря, сообщает Daily Mail. Обычно температура в это время года в регионе составляет в среднем минус 1 градус.

Причиной аномально теплой погоды стала область постоянного высокого давления, расположенная на юго-востоке Алеутских островов в северной части Тихого океана.

По данным Национального управления океанической атмосферы (NOAA), Аляска нагревается быстрее, чем любой другой штат США, и в два раза быстрее, чем весь мир в среднем в результате глобального потепления.

С 2014 года в штате было зафиксировано до 30 рекордно высоких температур.

Новогодняя распродажа: скидки до - 60%

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»