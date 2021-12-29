«Летняя» погода на Аляске установила температурный рекорд
Регион нагревается в 2 раза быстрее, чем любой другой штат США.
Регион нагревается в 2 раза быстрее, чем любой другой штат США.
В минувшее воскресенье температура воздуха в городе Кадьяк на Аляске достигла плюс 19,4 градуса Цельсия.
Это новый рекорд штата для декабря, сообщает Daily Mail. Обычно температура в это время года в регионе составляет в среднем минус 1 градус.
Причиной аномально теплой погоды стала область постоянного высокого давления, расположенная на юго-востоке Алеутских островов в северной части Тихого океана.
По данным Национального управления океанической атмосферы (NOAA), Аляска нагревается быстрее, чем любой другой штат США, и в два раза быстрее, чем весь мир в среднем в результате глобального потепления.
С 2014 года в штате было зафиксировано до 30 рекордно высоких температур.
Анна Лысенко