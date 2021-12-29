Природные катастрофы в 2021 году обошлись миру более чем в $170 миллиардов
Это на 13 процентов больше, чем в предыдущем году.
Это на 13 процентов больше, чем в предыдущем году.
Аналитики британской группы Christian Aid подвели неутешительные итоги года. Они подсчитали, во сколько миру обошлись стихийные бедствия, обрушившиеся на разные страны в 2021 году. При этом специалисты подсчитали убытки не за все природные катастрофы, а только за самые крупные и разрушительные.
К самым масштабным и дорогим стихийным бедствиям аналитики отнесли ураган «Ида» на востоке США в конце августа (65 миллиардов долларов), наводнение в Германии и Бельгии в июле (43 миллиарда долларов), зимний шторм в американском Техасе в феврале (23 миллиарда долларов) и наводнение в Китае в июле (17,6 миллиарда долларов). Также среди самых катастрофических оказались наводнения в Канаде и Южном Судане, тропический циклон «Амфан», обрушившийся в мае на Индию и Бангладеш, и весенние заморозки во Франции.
Специалисты отмечают, что смогли точно подсчитать убытки от природных катастроф в основном лишь в развитых странах, где есть государственная страховка инфраструктуры. А вот ущерб от стихийных бедствий в развивающихся странах часто подсчитать невозможно.
Кстати, в середине декабря крупнейшая в мире перестраховочная компания Swiss Re представила свой годовой отчет, в котором оценила ущерб от стихийных бедствий и экстремальных погодных явлений в этом году в 250 миллиардов долларов, что на 24% больше по сравнению с прошлым годом.
Екатерина Гура