Watch this bubble freeze up in real time pic.twitter.com/kWLue6vBEh— Kyle Brittain (@KyleTWN) December 29, 2021
Замерзание мыльного пузыря показали на видео
Маленькое зимнее чудо.
Маленькое зимнее чудо.
Метеоролог Кайл Бриттен из Канады показал, как во время сильного мороза замерзает мыльный пузырь. Он превращается в сказочный шар с узорами, которые распускаются буквально на глазах.
«Замороженные» мыльные пузыри — известное зимнее развлечение. Чтобы их создать, к раствору воды с мылом, шампунем или средством для мытья посуды добавляют несколько капель глицерина, а в Канаде — еще и чайную ложку кленового сиропа, чтобы узоры получались более структурированными. Мороз для такой «процедуры» должен быть как минимум минус 9−10 градусов, но чем больше, тем лучше.
Обычно пузырь замерзает довольно быстро, но ролик Бриттена позволяет рассмотреть «маленькое зимнее чудо» в деталях.
Анна Лысенко