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16:30 (мск), источник: Погода Mail.ru

Замерзание мыльного пузыря показали на видео

Маленькое зимнее чудо.

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Метеоролог Кайл Бриттен из Канады показал, как во время сильного мороза замерзает мыльный пузырь. Он превращается в сказочный шар с узорами, которые распускаются буквально на глазах.

«Замороженные» мыльные пузыри — известное зимнее развлечение. Чтобы их создать, к раствору воды с мылом, шампунем или средством для мытья посуды добавляют несколько капель глицерина, а в Канаде — еще и чайную ложку кленового сиропа, чтобы узоры получались более структурированными. Мороз для такой «процедуры» должен быть как минимум минус 9−10 градусов, но чем больше, тем лучше.

Обычно пузырь замерзает довольно быстро, но ролик Бриттена позволяет рассмотреть «маленькое зимнее чудо» в деталях.

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