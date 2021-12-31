Синоптики спрогнозировали погоду теплее нормы в первые дни года

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус пояснил РБК, что погоду в ближайшие дни станет формировать циклон. Будет облачно, местами пройдет небольшой снег, а температура днем 31 декабря составит минус 2−7 градусов.
«В новогоднюю ночь в регионе продолжится потепление, поэтому ожидается мороз 3−5 градусов, а также пройдет снег», — сообщили РБК в Гидрометцентре. Днем ожидается дальнейшее повышение температуры, снег и мокрый снег. Температура будет колебаться в диапазоне от минус 1 до плюс 1 градуса.
В воскресенье, 2 января, циклон продолжит путь на восток, и регион окажется в его тыловой части, так что температура понизится.
«Днем в облаках появится прояснение, снег станет кратковременным и пройдет лишь местами, температура начнет понижаться: минус 4−9 градусов ночью, минус 3−8 днем, местами гололедица», — объяснил синоптик.
В Гидрометцентре отметили, что похолодание продолжится и 3 января: «Уже ночью ожидается минус 14 — минус 19, а днем минус 9 — минус 14. То есть по сравнению с 1 января температура опустится более чем на 10 градусов при юго-восточном ветре со скоростью 3,8 м/с».
Михаил Леус предупреждает о резком похолодании 6 января, так что на Рождество ожидаются морозы: ночью будет минус 18–23 градуса, днем — минус 10–15.
«Примерно такая же погода ожидает жителей региона в рождественские праздники. Будет облачно с прояснениями, местами слабый снег, минус 17−22 градуса ночью и 10−15 градусов мороза днем», — заключил представитель «Фобоса».