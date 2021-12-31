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11:21 (мск), источник: РБК

Синоптики спрогнозировали погоду теплее нормы в первые дни года

Первые пять дней нового года окажутся теплее климатической нормы примерно на 2−3 градуса, сообщили РБК синоптики. 31 декабря в Центральном регионе России ожидается потепление, а 1 января температура воздуха может достигнуть плюсовых значений.

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Источник: Агентство «Москва»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус пояснил РБК, что погоду в ближайшие дни станет формировать циклон. Будет облачно, местами пройдет небольшой снег, а температура днем 31 декабря составит минус 2−7 градусов.

«В новогоднюю ночь в регионе продолжится потепление, поэтому ожидается мороз 3−5 градусов, а также пройдет снег», — сообщили РБК в Гидрометцентре. Днем ожидается дальнейшее повышение температуры, снег и мокрый снег. Температура будет колебаться в диапазоне от минус 1 до плюс 1 градуса.

В воскресенье, 2 января, циклон продолжит путь на восток, и регион окажется в его тыловой части, так что температура понизится.

«Днем в облаках появится прояснение, снег станет кратковременным и пройдет лишь местами, температура начнет понижаться: минус 4−9 градусов ночью, минус 3−8 днем, местами гололедица», — объяснил синоптик.

В Гидрометцентре отметили, что похолодание продолжится и 3 января: «Уже ночью ожидается минус 14 — минус 19, а днем минус 9 — минус 14. То есть по сравнению с 1 января температура опустится более чем на 10 градусов при юго-восточном ветре со скоростью 3,8 м/с».

Михаил Леус предупреждает о резком похолодании 6 января, так что на Рождество ожидаются морозы: ночью будет минус 18–23 градуса, днем — минус 10–15.

«Примерно такая же погода ожидает жителей региона в рождественские праздники. Будет облачно с прояснениями, местами слабый снег, минус 17−22 градуса ночью и 10−15 градусов мороза днем», — заключил представитель «Фобоса».

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