В США выпал дождь из рыбы (фото, видео)
Очевидцы делятся фотографиями в соцсетях.
Очевидцы делятся фотографиями в соцсетях.
После шторма улицы города Тексаркана в американском штате Арканзас оказались усыпаны рыбой.
Официальные представители города подтвердили, что это не розыгрыш. Рыба действительно падала с неба во время шторма, сообщает UPI.
Такое происходит, если водяной смерч или торнадо проходит по поверхности водоема, подхватывая лягушек, крабов или мелкую рыбу. Вихрь переносит их на большие расстояния, где они затем выпадают вместе с дождем.
Анна Лысенко