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10:45 (мск), источник: Погода Mail.ru

В космосе сфотографировали «галактическую» иллюзию

Все дело в ракурсе.

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Источник: ESA/Hubble & NASA, D. Jones, A. Riess et al.

Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал необычную оптическую иллюзию на расстоянии в 215 миллионов световых лет от Земли.

В центре снимка видна крупная спиральная галактика NGC 105 в созвездии Рыбы. Наблюдателю кажется, что она находится на пороге слияния с другой галактикой меньшего размера. На самом деле галактики находятся далеко друг от друга, а иллюзия возникает из-за ракурса, в котором сделано фото.

«Эти вводящие в заблуждение сочетания часто встречаются в астрономии. Например, звезды в созвездиях находятся на совершенно разных расстояниях от Земли. Они образуют фигуры только благодаря случайному “выравниванию” звезд», — объясняют астрономы.

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