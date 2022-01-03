В космосе сфотографировали «галактическую» иллюзию
Все дело в ракурсе.
Все дело в ракурсе.
Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал необычную оптическую иллюзию на расстоянии в 215 миллионов световых лет от Земли.
В центре снимка видна крупная спиральная галактика NGC 105 в созвездии Рыбы. Наблюдателю кажется, что она находится на пороге слияния с другой галактикой меньшего размера. На самом деле галактики находятся далеко друг от друга, а иллюзия возникает из-за ракурса, в котором сделано фото.
«Эти вводящие в заблуждение сочетания часто встречаются в астрономии. Например, звезды в созвездиях находятся на совершенно разных расстояниях от Земли. Они образуют фигуры только благодаря случайному “выравниванию” звезд», — объясняют астрономы.
Анна Лысенко