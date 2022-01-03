2021 год оказался самым быстрым за всю историю наблюдений
Земля немного ускорилась.
Земля немного ускорилась.
2021 год пролетел примерно на 65 миллисекунд быстрее, чем любой другой в истории наблюдений, заявили эксперты компании TimeAndDate, которая занимается часовыми поясами.
Это крошечное ускорение люди ощутить не могли, но его зафиксировали сверхточные атомные часы, говорят специалисты.
Причиной ускорения стало изменение скорости вращения Земли. Небольшие сдвиги этого показателя приводят к тому, что день становится на крошечную долю секунды длиннее или короче среднего значения в 86,4 тыс. секунд.
«Если вы посмотрите на продолжительность дня в течение года, то сможете увидеть своеобразные пики и спады», — рассказал журналистам представитель компании Грэм Джонс. На эти показатели влияют и орбита Луны, и расстояние от Луны до Земли, и другие факторы, говорит он.
В целом считается, что Земля постепенно замедляется, в результате чего годы постепенно становятся длиннее. Об этом можно судить по геологическим данным или наблюдениям солнечных затмений. Однако прошлый год стал исключением: в 2021-м Земля «набрала скорость» и сохраняет ее в начале 2022 года.
Вполне вероятно, что 2022 год тоже пролетит немного быстрее, говорит Грэм. Однако делать прогнозы на срок, превышающий 6 месяцев, специалисты не берутся.
Анна Лысенко