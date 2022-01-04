Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 4 январяДень рождения Исаака Ньютона, освобождение Софии, старт первой межпланетной станции и другие события этого дня
Фоторепортажи
12В МФЦ «Рязанский» в Москве произошла стрельба
40Кого мы потеряли в 2021 году
10:56 (мск), источник: Погода Mail.ru

Китайский зонд прислал необычные фотографии Марса

И «селфи» самого аппарата.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: CNSA

Китайская автоматическая межпланетная станция «Тяньвэнь-1» прислала новые снимки Марса, в том числе первое полное фото орбитального аппарата миссии.

На цветных фотографиях показан аппарат, летящий по орбите вокруг Красной планеты, ледяной покров на северном полюсе Марса и эффектный пейзаж на бесплодной марсианской равнине.

Фото зонда, который сейчас находится примерно в 350 миллионах километров от Земли, было сделано с помощью выпущенной аппаратом камеры, говорится в заявлении Национального космического управления Китая.

Запущенный в июле 2020 года с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань, роботизированный зонд «Тяньвэнь-1», названный в честь древнего китайского стихотворения, преодолел в общей сложности 475 миллионов километров и выполнил несколько маневров по траектории, прежде чем выйти на марсианскую орбиту 10 февраля 2021 года.

После более чем трех месяцев подготовки посадочная капсула, выпущенная зондом, приземлилась на Красной планете 15 мая. 22 мая китайский марсоход Zhurong начал исследовать Марс. По данным на начало января 2022 года он преодолел более 1400 метров.

Источник: CNSA
Источник: CNSA
Источник: CNSA
Новогодняя распродажа: скидки до - 60%

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»