Китайский зонд прислал необычные фотографии Марса
И «селфи» самого аппарата.
И «селфи» самого аппарата.
Китайская автоматическая межпланетная станция «Тяньвэнь-1» прислала новые снимки Марса, в том числе первое полное фото орбитального аппарата миссии.
На цветных фотографиях показан аппарат, летящий по орбите вокруг Красной планеты, ледяной покров на северном полюсе Марса и эффектный пейзаж на бесплодной марсианской равнине.
Фото зонда, который сейчас находится примерно в 350 миллионах километров от Земли, было сделано с помощью выпущенной аппаратом камеры, говорится в заявлении Национального космического управления Китая.
Запущенный в июле 2020 года с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань, роботизированный зонд «Тяньвэнь-1», названный в честь древнего китайского стихотворения, преодолел в общей сложности 475 миллионов километров и выполнил несколько маневров по траектории, прежде чем выйти на марсианскую орбиту 10 февраля 2021 года.
После более чем трех месяцев подготовки посадочная капсула, выпущенная зондом, приземлилась на Красной планете 15 мая. 22 мая китайский марсоход Zhurong начал исследовать Марс. По данным на начало января 2022 года он преодолел более 1400 метров.
Анна Лысенко