В космосе обнаружили загадочный пыльный объект
Он затеняет собой двойную звезду.
Он затеняет собой двойную звезду.
Спутник TESS, который занимается поиском планет за пределами Солнечной системы, обнаружил неизвестный пыльный объект, вращающийся вокруг звезды.
Источник излучения, периодически теряющий яркость из-за странной пыли, ученые заметили случайно. Он получил название TIC400799224, сообщает Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики.
Падение яркости TIC400799224 почти на 25% произошло очень быстро — в течение всего четырех часов. Понаблюдав, вскоре ученые заметили еще несколько резких изменений яркости, каждое из которых можно было интерпретировать как своеобразное затмение.
Астрономы пришли к выводу, что TIC400799224, вероятно, является двойной звездной системой, в которой одна из звезд пульсирует с периодом 19,77 дня. А вот природа орбитального объекта, который испускает облака пыли, затемняющие двойную звезду, вызывает у исследователей недоумение.
Обычно облака пыли выделяет распадающаяся планета или объект меньшего размера, например, астероид. Но объемы пыльного объекта на орбите TIC400799224 очень велики. Если бы пыль выделялась в результате распада такого объекта, как, например, астероид Церера в Солнечной системе, она бы просуществовала недолго — всего около восьми тысяч лет. Но свет от TIC400799224 идет к Земле намного дольше.
Команда планирует продолжить наблюдение за объектом, чтобы выяснить его природу. Ученые надеются, что им помогут архивные исследования, в которых, возможно, зафиксированы изменения яркости в этой области космоса на протяжении десятилетий.
Анна Лысенко