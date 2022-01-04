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12:02 (мск), источник: Погода Mail.ru

В космосе обнаружили загадочный пыльный объект

Он затеняет собой двойную звезду.

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Источник: Powell et al., 2021

Спутник TESS, который занимается поиском планет за пределами Солнечной системы, обнаружил неизвестный пыльный объект, вращающийся вокруг звезды.

Источник излучения, периодически теряющий яркость из-за странной пыли, ученые заметили случайно. Он получил название TIC400799224, сообщает Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики.

Падение яркости TIC400799224 почти на 25% произошло очень быстро — в течение всего четырех часов. Понаблюдав, вскоре ученые заметили еще несколько резких изменений яркости, каждое из которых можно было интерпретировать как своеобразное затмение.

Астрономы пришли к выводу, что TIC400799224, вероятно, является двойной звездной системой, в которой одна из звезд пульсирует с периодом 19,77 дня. А вот природа орбитального объекта, который испускает облака пыли, затемняющие двойную звезду, вызывает у исследователей недоумение.

Обычно облака пыли выделяет распадающаяся планета или объект меньшего размера, например, астероид. Но объемы пыльного объекта на орбите TIC400799224 очень велики. Если бы пыль выделялась в результате распада такого объекта, как, например, астероид Церера в Солнечной системе, она бы просуществовала недолго — всего около восьми тысяч лет. Но свет от TIC400799224 идет к Земле намного дольше.

Команда планирует продолжить наблюдение за объектом, чтобы выяснить его природу. Ученые надеются, что им помогут архивные исследования, в которых, возможно, зафиксированы изменения яркости в этой области космоса на протяжении десятилетий.

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