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13:04 (мск), источник: Погода Mail.ru

В столице США устроили грандиозную битву снежками (видео)

Так жители города отпраздновали первый снегопад.

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Жители Вашингтона собрались на Национальной аллее в центре города на снежную битву.

Так в городе отметили первый снегопад года, сообщает Storyful. Акцию назвали «Битва при Сномикроне», обыграв название штамма коронавируса «омикрон». Участников боя призвали не забывать о COVID-19 и сохранять социальную дистанцию.

Подобные поединки — старая городская традиция, уточняет Washingtonian. В Вашингтоне даже существует Ассоциация снежных битв (Snowball Fight Association), которая ежегодно организовывает поединки со снежками на городских площадях и в парках.

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