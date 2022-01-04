В столице США устроили грандиозную битву снежками (видео)
Так жители города отпраздновали первый снегопад.
Так жители города отпраздновали первый снегопад.
Жители Вашингтона собрались на Национальной аллее в центре города на снежную битву.
Так в городе отметили первый снегопад года, сообщает Storyful. Акцию назвали «Битва при Сномикроне», обыграв название штамма коронавируса «омикрон». Участников боя призвали не забывать о COVID-19 и сохранять социальную дистанцию.
Подобные поединки — старая городская традиция, уточняет Washingtonian. В Вашингтоне даже существует Ассоциация снежных битв (Snowball Fight Association), которая ежегодно организовывает поединки со снежками на городских площадях и в парках.
Анна Лысенко