Мимо Земли пролетит крупный астероид

18 января к Земле приблизится астероид (7482) 1994 PC1 длиной около 1 километра.
Хотя этот «небесный камень» квалифицируют как потенциально опасный из-за его размеров и периодических приближений к нашей планете, угрозы для Земли он не представляет, уверяют астрономы.
(7482) 1994 PC1 пройдет на расстоянии 1,93 миллиона километров, что примерно в 5,15 раза дальше, чем Луна, но астрономы-любители смогут рассмотреть его в телескопы.
Астероид был открыт в 1994 году в обсерватории Сайдинг-Спринг в Австралии. Ученым удалось отследить его траекторию и составить график сближений (7482) 1994 PC1 с Землей. В последний раз он подлетел ближе всего к нашей планете 17 января 1933 года — на расстояние в 1,1 миллиона километров. В следующий раз так близко к Земле он окажется только 18 января 2105 года.