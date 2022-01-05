Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 «Связной» из 90-х. Как Сергей Бодров стал культовым артистом 27 декабря исполняется 50 лет со дня рождения Сергея Бодрова-младшего
Фоторепортажи
40Кого мы потеряли в 2021 году
16Представительница Индии Харназ Сандху завоевала титул «Мисс Вселенная»
10:59 (мск), источник: Погода Mail.ru

Мимо Земли пролетит крупный астероид

Его можно будет увидеть в телескопы.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

18 января к Земле приблизится астероид (7482) 1994 PC1 длиной около 1 километра.

Хотя этот «небесный камень» квалифицируют как потенциально опасный из-за его размеров и периодических приближений к нашей планете, угрозы для Земли он не представляет, уверяют астрономы.

(7482) 1994 PC1 пройдет на расстоянии 1,93 миллиона километров, что примерно в 5,15 раза дальше, чем Луна, но астрономы-любители смогут рассмотреть его в телескопы.

Астероид был открыт в 1994 году в обсерватории Сайдинг-Спринг в Австралии. Ученым удалось отследить его траекторию и составить график сближений (7482) 1994 PC1 с Землей. В последний раз он подлетел ближе всего к нашей планете 17 января 1933 года — на расстояние в 1,1 миллиона километров. В следующий раз так близко к Земле он окажется только 18 января 2105 года.

Новогодняя распродажа: скидки до - 60%

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»