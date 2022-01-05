Яркий «костер» в созвездии Ориона показали на фото
Обсерватория в Чили поделилась новыми снимками «звездных яслей» в окрестностях Солнечной системы.
Обсерватория в Чили поделилась новыми снимками «звездных яслей» в окрестностях Солнечной системы.
Красочная туманность «Пламя» в созвездии Орион полностью оправдывает свое название на новых фотографиях, полученных в Европейской Южной обсерватории (ESO).
На предыдущих снимках других телескопов NGC 2024 больше напоминает разноцветную вуаль. Но на фотографии телескопа APEX, установленного в чилийской пустыне Атакама, туманность «Пламя» сфотографирована в радиодиапазоне и действительно похожа на костер.
NGC 2024 — это эмиссионная туманность, то есть межзвёздное облако, излучающее в оптическом диапазоне из-за ионизации собственного газа. В созвездии Ориона расположены ближайшие к Солнцу гигантские молекулярные облака, состоящие в основном из водорода. Именно в них и образуются новые звезды и планеты. Эти облака лежат на расстояниях от 1300 до 1600 световых лет от нас и представляют собой наиболее активные «звездные ясли» в окрестностях Солнечной системы, уточняют в ESO.
Анна Лысенко