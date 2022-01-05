В Комсомольске-на-Амуре появились световые столбы
Красивое оптическое явление.
Красивое оптическое явление.
4 января жители Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае стали свидетелями очень ярких световых столбов.
Это красивое оптическое явление появляется в сильный мороз, когда крошечные кристаллы льда в воздухе вертикально отражают лучи от наземных источников света. Когда столбов много, образуется целый так называемый световой лес.
Ранее впечатляющие световые столбы заметили в Эстонии. Они появились над поселком Симуна при температуре минус 16 градусов.
Анна Лысенко