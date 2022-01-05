Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 «Связной» из 90-х. Как Сергей Бодров стал культовым артистом 27 декабря исполняется 50 лет со дня рождения Сергея Бодрова-младшего
Фоторепортажи
13Названы победители Nature photographer of the year 2021
17Выбраны самые смешные фотографии домашних животных
16:31 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Комсомольске-на-Амуре появились световые столбы

Красивое оптическое явление.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

4 января жители Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае стали свидетелями очень ярких световых столбов.

Это красивое оптическое явление появляется в сильный мороз, когда крошечные кристаллы льда в воздухе вертикально отражают лучи от наземных источников света. Когда столбов много, образуется целый так называемый световой лес.

Ранее впечатляющие световые столбы заметили в Эстонии. Они появились над поселком Симуна при температуре минус 16 градусов.

Новогодняя распродажа: скидки до - 60%

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»