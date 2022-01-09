Бердымухамедов призвал потушить «врата ада» в Туркмении
Огонь в газовом кратере посреди пустыни непрерывно горит с 1971 года.
Огонь в газовом кратере посреди пустыни непрерывно горит с 1971 года.
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов призвал потушить газовый кратер Дарваза в пустыне Каракумы, который называют «вратами ада».
Выступая по государственному телевидению, он отметил, что горящий кратер «негативно влияет как на окружающую среду, так и на здоровье проживающих поблизости людей».
«Мы теряем ценное сырьё, которое могли бы экспортировать и полученные средства направить на повышение благосостояние народа. В связи с этим поручаю вам собрать учёных, если потребуется — привлечь иностранных специалистов и найти способ потушить этот огонь», — сказал президент Туркмении.
Бердымухамедов уже поднимал этот вопрос в 2010 году.
Кратер Дарваза (официальное название — «Сияние Каракумов») образовался в 1971 году возле поселения Дарваза в Туркменской ССР. Советские геологи обнаружили скопление подземного газа. В результате раскопок и бурения разведочной скважины они наткнулись на подземную каверну (пустоту), в которую затем обвалились верхние слои грунта и образовалась большая дыра, наполненная газом. Буровая вышка со всем оборудованием и транспортом провалилась в образовавшуюся дыру.
Чтобы вредные для людей и скота газы не выходили наружу, их решили поджечь. Геологи предполагали, что пожар через несколько дней потухнет, но ошиблись. С 1971 года природный газ, выходящий из кратера, непрерывно горит днём и ночью.
Анна Лысенко