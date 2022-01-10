Россиян предупредили о погодной лихорадке
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Несколько российских регионов ожидает «погодная лихорадка» с резким повышением температуры. Об этом в беседе с «Ura.ru» рассказал метеоролог Александр Шувалов.
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Несколько российских регионов ожидает «погодная лихорадка» с резким повышением температуры. Об этом в беседе с «Ura.ru» рассказал метеоролог Александр Шувалов.
Так, в Москве 13 января в ночные и утренние часы термометры покажут до минус 20−25 градусов, однако уже 14 января ожидается от минус шести до нуля.
«Практически за 15−20 часов очень сильно повысится температура воздуха и давление упадет на 20 миллиметров ртутного столба», — пояснил эксперт.
Он отметил, что такая же ситуация будет наблюдаться в Санкт-Петербурге, где во вторник и среду прогнозируют до минус 17−20 градусов, а уже в четверг и пятницу воздух прогреется до нуля градусов.
По словам специалиста, температурные скачки ожидаются и на юге России.
В частности, в Краснодаре во вторник столбик термометра поднимется до 12 градусов, в среду пройдут сильные дожди и температура воздуха резко упадет.
«В ночь на 13 января прогнозируется по краю минус восемь-десять градусов, в субботу ночью и днем уже вновь плюсовая температура, осадки», — заключил Шувалов.
Ранее климатолог Алексей Кокорин спрогнозировал «нервную» погоду в России в новом году. По его словам, ожидаются аномальные перепады температуры и неравномерное количество осадков, выпадающих в разные периоды года.