Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Госдуме рассказали о законопроектах 2022 года 2022 год в России начался с дискуссии о разумности 11-дневных новогодних выходных
Фоторепортажи
25Как города мира украсили к Новому году
16Представительница Индии Харназ Сандху завоевала титул «Мисс Вселенная»
16:25 (мск), источник: © РИА Новости

Россиян предупредили о погодной лихорадке

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Несколько российских регионов ожидает «погодная лихорадка» с резким повышением температуры. Об этом в беседе с «Ura.ru» рассказал метеоролог Александр Шувалов.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: © РИА Новости

Так, в Москве 13 января в ночные и утренние часы термометры покажут до минус 20−25 градусов, однако уже 14 января ожидается от минус шести до нуля.

«Практически за 15−20 часов очень сильно повысится температура воздуха и давление упадет на 20 миллиметров ртутного столба», — пояснил эксперт.

Он отметил, что такая же ситуация будет наблюдаться в Санкт-Петербурге, где во вторник и среду прогнозируют до минус 17−20 градусов, а уже в четверг и пятницу воздух прогреется до нуля градусов.

По словам специалиста, температурные скачки ожидаются и на юге России.

В частности, в Краснодаре во вторник столбик термометра поднимется до 12 градусов, в среду пройдут сильные дожди и температура воздуха резко упадет.

«В ночь на 13 января прогнозируется по краю минус восемь-десять градусов, в субботу ночью и днем уже вновь плюсовая температура, осадки», — заключил Шувалов.

Как отметила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, скачки обусловлены мощным атлантическим циклоном, который будет перемещаться по северу европейской территории страны.

Ранее климатолог Алексей Кокорин спрогнозировал «нервную» погоду в России в новом году. По его словам, ожидаются аномальные перепады температуры и неравномерное количество осадков, выпадающих в разные периоды года.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Страна в огне. Что происходит в Казахстане
Почему в Киеве потеряли надежду на 'возвращение' Крыма
Возрастное ограничение 18+
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»