На озере Мичиган появились «ледяные блины»
Красивое и редкое природное явление.
Красивое и редкое природное явление.
Сильные морозы и шторм, пришедшие на северо-восток США в начале января, покрыли гигантское озеро Мичиган «ледяными блинами». Благодаря редкому стечению природных факторов, таких как сильные ветры, большие волны и нестабильная температура воздуха, на водной поверхности образовались круглые тонкие льдины величиной с ладонь.
«Ледяные блины» у берега наблюдали жители штатов Иллинойс и Мичиган. В соцсетях появились фото и видео этого редкого природного явления.
Известно, что такие круглые льдины появляются, когда волны разбивают ледяные щиты на мелкие куски, и дрейфующий лед обтачивается в воде. В результате получаются удивительные круглые «блины», которые иногда могут достигать в размерах нескольких метров.
Екатерина Гура