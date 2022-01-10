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17:24 (мск), источник: Погода Mail.ru

На озере Мичиган появились «ледяные блины»

Красивое и редкое природное явление.

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Сильные морозы и шторм, пришедшие на северо-восток США в начале января, покрыли гигантское озеро Мичиган «ледяными блинами». Благодаря редкому стечению природных факторов, таких как сильные ветры, большие волны и нестабильная температура воздуха, на водной поверхности образовались круглые тонкие льдины величиной с ладонь.

«Ледяные блины» у берега наблюдали жители штатов Иллинойс и Мичиган. В соцсетях появились фото и видео этого редкого природного явления.

Известно, что такие круглые льдины появляются, когда волны разбивают ледяные щиты на мелкие куски, и дрейфующий лед обтачивается в воде. В результате получаются удивительные круглые «блины», которые иногда могут достигать в размерах нескольких метров.

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Екатерина Гура

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