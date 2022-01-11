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12:10 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Лапландии произошло самое масштабное за несколько лет северное сияние

В минувшие выходные небо над Лапландией в Финляндии озарилось изумрудными красками.

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За живописным северным сиянием можно было наблюдать в районе Рованиеми. Столица Лапландии расположена всего в 8 км от полярного круга.

Зимой здесь царит полярная ночь. И это место считается идеальным для охоты за северным сиянием. 8 января оно длилось несколько часов и стало самым масштабным за последние годы.

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