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17:26 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Индонезии активизировался вулкан Мерапи

Это самый активный действующий вулкан в стране.

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Вулкан Мерапи, расположенный на острове Ява в Индонезии выбросил в воздух столб пепла и дыма. Из кратера начали выливаться слабые потоки лавы. По словам специалистов национального Центра исследования геологических катастроф, пока активность вулкана умеренная и ничем не угрожает, но они продолжают следить за ситуацией.

Сообщается, что вулкан активизировался в ноябре прошлого года, когда выбросил столб пепла и дыма на расстояние 1,8 километра.

Отметим, что Мерапи является самым активным действующим вулканом в Индонезии. Крупные извержения наблюдаются каждые семь лет, мелкие — около двух раз в год. В 2010 году при извержении Мерапи было эвакуировано 350 тысяч человек, 353 человека погибли.

Екатерина Гура

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