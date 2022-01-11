В Индонезии активизировался вулкан Мерапи

Вулкан Мерапи, расположенный на острове Ява в Индонезии выбросил в воздух столб пепла и дыма. Из кратера начали выливаться слабые потоки лавы. По словам специалистов национального Центра исследования геологических катастроф, пока активность вулкана умеренная и ничем не угрожает, но они продолжают следить за ситуацией.
Сообщается, что вулкан активизировался в ноябре прошлого года, когда выбросил столб пепла и дыма на расстояние 1,8 километра.
Отметим, что Мерапи является самым активным действующим вулканом в Индонезии. Крупные извержения наблюдаются каждые семь лет, мелкие — около двух раз в год. В 2010 году при извержении Мерапи было эвакуировано 350 тысяч человек, 353 человека погибли.