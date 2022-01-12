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04:26 (мск), источник: © РИА Новости

Вильфанд предупредил о сильных перепадах температуры в Европейской России

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Жителей центра и севера Европейской России в конце рабочей недели ожидает повышение температуры на 20 градусов и понижение атмосферного давления на 25−30 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Источник: © РИА Новости

«Начиная с четверга в центр Европейской России перемещается не просто область низкого давления, а мощнейший циклон. Сегодня он находится над Гренландией, но в ночь на пятницу он приблизится к Москве, чуть восточнее. Тут произойдет очень резкое понижение давления. До четверга включительно будет высокое давление, а за сутки оно снизится на 25−30 миллиметров, а температура повысится на 20 градусов. Днем в пятницу-четверг будет уже около нуля градусов», — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что такое резкое изменение коснется почти всей Европейской части России: северо-запад, столичный регион, Черноземье, Ростовская область и Краснодарский край, Крым.

Но самое сильное потепление коснется центра и севера Европейской России.

Метеоролог пояснил, что сейчас через все умеренные широты Евразии простирается антициклон, поэтому над центром Европейской России — хорошо выраженная область высокого давления. Температура уже понизилась в центре Европейской России и на севере.

«Ночью уже будет до минус 20 градусов, а днем до минус 10 градусов, местами до минус 15 градусов. В ночь на четверг будет минус 17… минус 20 градусов, по области до минус 25 градусов. Облачно с прояснениями, а ночью звезды будет видно, поэтому выхолаживание», — заключил Вильфанд.

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