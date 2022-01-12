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15:12 (мск), источник: Погода Mail.ru

Мимо Земли пролетит километровый астероид

Ни один астероид не пролетит на таком близком расстоянии к планете следующие два столетия.

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По данным Центра изучения околоземных объектов NASA, отслеживающего потенциально опасные кометы и астероиды, которые могут столкнуться с нашей планетой, 18 января мимо Земли пролетит километровый астероид.

Астероид под названием 7482 (1994 PC1) был обнаружен в 1994 году. Он пронесется мимо нашей планеты со скоростью более 76 тысяч километров в час, на расстоянии около двух миллионов километров. По словам специалистов, ни один другой астероид не пролетит так близко к Земле следующие два столетия.

Увидеть 7482 (1994 PC1) невооруженным глазом вряд ли удастся, а вот астрономы-любители с небольшим телескопом обнаружат его легко.

Специалисты NASA отмечают, что это не самое большое небесное тело, когда-либо пролетавшее мимо Земли. Эта честь принадлежит астероиду 3122 Флоренция (1981 ET3), который пронесся мимо нашей планеты 1 сентября 2017 года. По оценкам экспертов, его ширина составляет от 4 до 8,8 километров, и он снова пролетит мимо Земли 2 сентября 2057 года.

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