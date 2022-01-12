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15:33 (мск), источник: Погода Mail.ru

Рекордная жара в Аргентине оставила без света почти миллион человек

Сети не выдержали перегрузки.

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В Южную Америку в середине января пришла небывалая волна тепла. Особенно досталось Аргентине и ее столице Буэнос-Айресу, где во вторник, 11 января, температура воздуха достигла отметки в +40,9 градусов.

По сообщению местных метеорологических служб, это одна из самых высоких температур в регионе за всю историю наблюдений. Последний раз такая жара была зафиксирована в 1957 году, а в 1995 году столбик термометра поднимался к отметке +40 градусов.

В ближайшую неделю в Аргентине ожидается повышение температуры. По самым оптимистичным прогнозам столбик термометра может достигнуть отметки в +45 градусов.

Из-за рекордной жары почти миллион человек в Буэнос-Айресе и его окрестностях остались без электричества: сети не выдержали перегрузки из-за массового использования вентиляторов и кондиционеров. Помимо отключения электричества в некоторых районах, в столице также наблюдались перебои с сотовой связью и интернетом, а также была нарушена работа городских светофоров.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
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