На берегу озера Мичиган появились причудливые песчаные столбы
Природа создала завораживающее произведение искусства.
Природа создала завораживающее произведение искусства.
Сильные ветры и мороз за несколько дней превратили пляж Сент-Джо в западном Мичигане в невероятную природную выставку скульптур. На берегу озера Мичиган образовались сотни причудливых песчаных скульптур высотой от 5 до 30 сантиметров, напоминающих небольшие башни и столбы. Фотографии удивительного природного явления быстро стали вирусными в соцсетях.
Пока пользователи Сети восхищаются творением природы, специалисты объясняют этот факт удачным стечением обстоятельств.
По словам экспертов, это явление похоже на то, как ветра обтесывают горы, создавая каньоны и скальные образования.
Но, в отличие от каменных скульптур, песчаные существуют лишь несколько дней, пока столбы из замерзшего песка не растают в более теплых условиях.
Екатерина Гура