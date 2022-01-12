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18:06 (мск), источник: Погода Mail.ru

На берегу озера Мичиган появились причудливые песчаные столбы

Природа создала завораживающее произведение искусства.

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Сильные ветры и мороз за несколько дней превратили пляж Сент-Джо в западном Мичигане в невероятную природную выставку скульптур. На берегу озера Мичиган образовались сотни причудливых песчаных скульптур высотой от 5 до 30 сантиметров, напоминающих небольшие башни и столбы. Фотографии удивительного природного явления быстро стали вирусными в соцсетях.

Пока пользователи Сети восхищаются творением природы, специалисты объясняют этот факт удачным стечением обстоятельств.

В морозы песок замерзает и плотно слипается, а сильные ветры разрушают сплошные дюны, раздувая их с разных сторон, образовывая в итоге такие необычные столбы, башни и «грибы».

По словам экспертов, это явление похоже на то, как ветра обтесывают горы, создавая каньоны и скальные образования.

Но, в отличие от каменных скульптур, песчаные существуют лишь несколько дней, пока столбы из замерзшего песка не растают в более теплых условиях.

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