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10:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

Необычные световые столбы сфотографировали в Китае

Завораживающие природные пейзажи.

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Опубликовано Газета "Жэньминь Жибао" Онлайн Вторник, 11 января 2022 г.

В районе озера Канас в Алтайских горах на северо-западе Китая очевидцы сфотографировали уникальные световые столбы, расходящиеся разноцветными лучами из-за верхушек деревьев.

Опубликовано Газета "Жэньминь Жибао" Онлайн Вторник, 11 января 2022 г.
Опубликовано Газета "Жэньминь Жибао" Онлайн Вторник, 11 января 2022 г.

Эти световые столбы по виду были больше похожи на северное сияние или разноцветный веер, чем на привычные вертикальные «прожекторы», которые можно увидеть зимой в северных регионах.

Напомним, что световые столбы можно наблюдать в морозную погоду, когда свет от естественных или искусственных источников света отражается от кристаллов льда в атмосфере.

Ранее подобные световые столбы наблюдали в Комсомольске-на-Амуре и в Эстонии.

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