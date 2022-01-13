Опубликовано Газета "Жэньминь Жибао" Онлайн Вторник, 11 января 2022 г.
Необычные световые столбы сфотографировали в Китае
Завораживающие природные пейзажи.
Завораживающие природные пейзажи.
В районе озера Канас в Алтайских горах на северо-западе Китая очевидцы сфотографировали уникальные световые столбы, расходящиеся разноцветными лучами из-за верхушек деревьев.
Эти световые столбы по виду были больше похожи на северное сияние или разноцветный веер, чем на привычные вертикальные «прожекторы», которые можно увидеть зимой в северных регионах.
Напомним, что световые столбы можно наблюдать в морозную погоду, когда свет от естественных или искусственных источников света отражается от кристаллов льда в атмосфере.
Ранее подобные световые столбы наблюдали в Комсомольске-на-Амуре и в Эстонии.
Екатерина Гура