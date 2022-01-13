Фотограф из США показал необычную разноцветную Луну
Снимок спутника Земли получился фантастическим.
Снимок спутника Земли получился фантастическим.
Астрофотограф из Аризоны по имени Эндрю Маккарти славится своими детализированными снимками Луны и других космических объектов, которые он снимает с помощью телескопа, фотокамеры и мощных объективов.
Чтобы получить детализированные фото, он делает несколько сотен снимков, которые затем объединяет в одно изображение.
В этот раз Маккарти решил вновь поэкспериментировать с цветом и раскрасил новый снимок Луны, усилив цветность в фоторедакторе. В итоге получился невероятный снимок разноцветного космического объекта, который кажется кадром из фантастического фильма.
Екатерина Гура