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17:19 (мск), источник: Погода Mail.ru

Фотограф из США показал необычную разноцветную Луну

Снимок спутника Земли получился фантастическим.

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Астрофотограф из Аризоны по имени Эндрю Маккарти славится своими детализированными снимками Луны и других космических объектов, которые он снимает с помощью телескопа, фотокамеры и мощных объективов.

Чтобы получить детализированные фото, он делает несколько сотен снимков, которые затем объединяет в одно изображение.

В этот раз Маккарти решил вновь поэкспериментировать с цветом и раскрасил новый снимок Луны, усилив цветность в фоторедакторе. В итоге получился невероятный снимок разноцветного космического объекта, который кажется кадром из фантастического фильма.

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