Последние 8 лет оказались самыми теплыми на Земле
Климатологи напоминают о необходимости решительных действий для защиты будущего планеты.
Климатологи напоминают о необходимости решительных действий для защиты будущего планеты.
Глобальные температуры в 2021 году были на 0,85 градуса Цельсия выше среднего значения за базовый период с 1951 по 1980 год, сообщает NASA. Эти 29 лет климатологи Агентства используют в качестве ориентира для отслеживания климатических изменений.
Анализ NASA основан на данных 20 тысяч метеостанций со всего мира, наблюдений за температурой поверхности моря с кораблей и буев, данных с антарктических исследовательских станций, а также спутниковых наблюдений.
Долгосрочная тенденция глобального потепления во многом связана с деятельностью человека, напоминают ученые. Из-за увеличения выбросов углекислого и других парниковых газов в атмосферу площади арктического морского льда уменьшаются, тают ледники, растет уровень мирового океана, интенсивность штормов, ураганов и лесных пожаров растет.
«Восемь из десяти самых теплых лет на нашей планете пришлись на последнее десятилетие, и этот неоспоримый факт подчеркивает необходимость решительных действий для защиты будущего», — прокомментировал результаты исследования представитель NASA Билл Нельсон.
Анна Лысенко