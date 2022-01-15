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12:33 (мск), источник: Погода Mail.ru

Последние 8 лет оказались самыми теплыми на Земле

Климатологи напоминают о необходимости решительных действий для защиты будущего планеты.

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Источник: AP 2021

Глобальные температуры в 2021 году были на 0,85 градуса Цельсия выше среднего значения за базовый период с 1951 по 1980 год, сообщает NASA. Эти 29 лет климатологи Агентства используют в качестве ориентира для отслеживания климатических изменений.

Последние 8 лет также оказались самыми теплыми с начала наблюдений в 1880 году.  

Анализ NASA основан на данных 20 тысяч метеостанций со всего мира, наблюдений за температурой поверхности моря с кораблей и буев, данных с антарктических исследовательских станций, а также спутниковых наблюдений.

Долгосрочная тенденция глобального потепления во многом связана с деятельностью человека, напоминают ученые. Из-за увеличения выбросов углекислого и других парниковых газов в атмосферу площади арктического морского льда уменьшаются, тают ледники, растет уровень мирового океана, интенсивность штормов, ураганов и лесных пожаров растет.

«Восемь из десяти самых теплых лет на нашей планете пришлись на последнее десятилетие, и этот неоспоримый факт подчеркивает необходимость решительных действий для защиты будущего», — прокомментировал результаты исследования представитель NASA Билл Нельсон.

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