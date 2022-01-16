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14:43 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Ленинградской области сняли яркое северное сияние

Пользователи соцсетей массово делятся фотографиями.

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В Ленинградской области заметили яркое полярное сияние. Зеленое и красноватое свечение было очень интенсивным, сообщают жители Выборга, Сестрорецка и других городов, и длилось примерно до 3 часов ночи 15 января.

Отголоски северного сияния заметили и жители Северной столицы. «Пили чай на кухне в Питере, а тут бац — и сияние. Не думал, что такое можно увидеть невооруженным глазом при столь огромном количестве огней, тем более так далеко от Арктики. В общем, приятный сюрприз», — пишет житель Санкт-Петербурга, который поделился фотографиями в паблике «Охотники за сиянием».

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