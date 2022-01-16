В Ленинградской области сняли яркое северное сияние
Пользователи соцсетей массово делятся фотографиями.
Пользователи соцсетей массово делятся фотографиями.
В Ленинградской области заметили яркое полярное сияние. Зеленое и красноватое свечение было очень интенсивным, сообщают жители Выборга, Сестрорецка и других городов, и длилось примерно до 3 часов ночи 15 января.
Отголоски северного сияния заметили и жители Северной столицы. «Пили чай на кухне в Питере, а тут бац — и сияние. Не думал, что такое можно увидеть невооруженным глазом при столь огромном количестве огней, тем более так далеко от Арктики. В общем, приятный сюрприз», — пишет житель Санкт-Петербурга, который поделился фотографиями в паблике «Охотники за сиянием».
Анна Лысенко