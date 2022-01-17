Четыре торнадо пронеслись по территории Флориды (видео)
Они разрушили дома, повалили деревья и оставили после себя горы мусора и обломков.
Они разрушили дома, повалили деревья и оставили после себя горы мусора и обломков.
В середине января на США обрушился сильный зимний шторм, который засыпал снегом восточные штаты страны, вызвав многочисленные аварии на дорогах и отмену авиарейсов.
В воскресенье, 16 января, этот же зимний шторм стал причиной образования четырех торнадо, которые пронеслись по штату Флорида. Сообщается, что вихри полностью разрушили десятки домов и повредили еще более сотни. Без электричества остались около 15 тысяч человек. Травмы получили по меньшей мере четыре человека, но, к счастью, обошлось без жертв. В соцсетях появились многочисленные фото и видео торнадо, а также их последствий.
По словам метеорологов, в штате Флорида сохраняется опасность возникновения торнадо. Во власти зимнего шторма страна будет находится еще несколько дней.
Екатерина Гура