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15:18 (мск), источник: Погода Mail.ru

Четыре торнадо пронеслись по территории Флориды (видео)

Они разрушили дома, повалили деревья и оставили после себя горы мусора и обломков.

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В середине января на США обрушился сильный зимний шторм, который засыпал снегом восточные штаты страны, вызвав многочисленные аварии на дорогах и отмену авиарейсов.

В воскресенье, 16 января, этот же зимний шторм стал причиной образования четырех торнадо, которые пронеслись по штату Флорида. Сообщается, что вихри полностью разрушили десятки домов и повредили еще более сотни. Без электричества остались около 15 тысяч человек. Травмы получили по меньшей мере четыре человека, но, к счастью, обошлось без жертв. В соцсетях появились многочисленные фото и видео торнадо, а также их последствий.

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По словам метеорологов, в штате Флорида сохраняется опасность возникновения торнадо. Во власти зимнего шторма страна будет находится еще несколько дней.

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