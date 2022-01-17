This 22° lunar halo appeared after a fresh snowfall over Tongue River Canyon, WY. pic.twitter.com/uFsIqZGXhT— Kevin Palmer (@krp234) January 16, 2022
Фотограф из США снял редкое лунное гало
Завораживающее природное явление.
Завораживающее природное явление.
Американскому фотографу Кевину Палмеру в середине января посчастливилось не только увидеть, но и запечатлеть на камеру редкое и очень красивое атмосферное явление — лунное гало.
По словам фотографа, яркий белый ореол вокруг Луны появился в ночном небе над каньоном реки Тонг в штате Вайоминг после прошедшего снегопада.
Лунное гало — явление довольно редкое. Наблюдать его можно обычно в холодную погоду, когда свет от Луны особым образом отражается от крошечных кристаллов льда в воздухе.
Екатерина Гура