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16:24 (мск), источник: Погода Mail.ru

Фотограф из США снял редкое лунное гало

Завораживающее природное явление.

Американскому фотографу Кевину Палмеру в середине января посчастливилось не только увидеть, но и запечатлеть на камеру редкое и очень красивое атмосферное явление — лунное гало.

По словам фотографа, яркий белый ореол вокруг Луны появился в ночном небе над каньоном реки Тонг в штате Вайоминг после прошедшего снегопада.

Лунное гало — явление довольно редкое. Наблюдать его можно обычно в холодную погоду, когда свет от Луны особым образом отражается от крошечных кристаллов льда в воздухе.

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