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18:37 (мск), источник: Погода Mail.ru

Снимки треснувшего льда в Ленинградской области напугали пользователей Сети

Выглядит это действительно жутко.

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В понедельник, 17 января, в телеграм-канале Jonah Live появились довольно пугающие снимки льда, сделанные в Ленинградской области, в Финском заливе у Шепелевского маяка.

На фото можно увидеть странные скопления горок из треснувшего льда, похожих на подводные взрывы или мини-вулканы. По словам автора поста, жуткая картина дополнялась звуками трескающегося льда и «грустных бульков воды под ним».

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Снимки странных ледяных взрывов быстро стали вирусными и разлетелись по соцсетям. Журналисты издания «Бумага» решили разобраться в причинах такого явления и обратились за комментарием к главному синоптику Санкт-Петербурга Александру Колесову, который пояснил, что это вполне нормальное природное явление. «Уровень воды опустился, и на [подводных] камнях разломало лед», — прокомментировал фото специалист.

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