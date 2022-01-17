Снимки треснувшего льда в Ленинградской области напугали пользователей Сети
Выглядит это действительно жутко.
Выглядит это действительно жутко.
В понедельник, 17 января, в телеграм-канале Jonah Live появились довольно пугающие снимки льда, сделанные в Ленинградской области, в Финском заливе у Шепелевского маяка.
На фото можно увидеть странные скопления горок из треснувшего льда, похожих на подводные взрывы или мини-вулканы. По словам автора поста, жуткая картина дополнялась звуками трескающегося льда и «грустных бульков воды под ним».
Снимки странных ледяных взрывов быстро стали вирусными и разлетелись по соцсетям. Журналисты издания «Бумага» решили разобраться в причинах такого явления и обратились за комментарием к главному синоптику Санкт-Петербурга Александру Колесову, который пояснил, что это вполне нормальное природное явление. «Уровень воды опустился, и на [подводных] камнях разломало лед», — прокомментировал фото специалист.
Екатерина Гура