«Безмятежную» галактику показали на фото
Не так давно в ней вспыхнула сверхновая.
Не так давно в ней вспыхнула сверхновая.
Космический телескоп «Хаббл» получил свежий снимок галактики NGC 3318 в созвездии Паруса.
Спиральная галактика примерно в 115 световых годах от Земли кажется на удивление «безмятежной». Ее спиральные рукава словно расслабленно парят в космическом пространстве.
Эта «безмятежность» мнимая, говорят астрономы. Не так давно в NGC 3318 произошло впечатляющее астрономическое явление — здесь вспыхнула гигантская сверхновая SN 2000cl. Это событие открыл в мае 2000 года астроном-любитель Робин Шассан. Учитывая время, которое потребовалось излучению сверхновой, чтобы достичь Земли, сама вспышка произошла в 1885 году.
Анна Лысенко