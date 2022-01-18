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12:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Безмятежную» галактику показали на фото

Не так давно в ней вспыхнула сверхновая.

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Источник: ESA/Hubble & NASA, ESO, R. J. Foley

Космический телескоп «Хаббл» получил свежий снимок галактики NGC 3318 в созвездии Паруса.

Спиральная галактика примерно в 115 световых годах от Земли кажется на удивление «безмятежной». Ее спиральные рукава словно расслабленно парят в космическом пространстве.

Эта «безмятежность» мнимая, говорят астрономы. Не так давно в NGC 3318 произошло впечатляющее астрономическое явление — здесь вспыхнула гигантская сверхновая SN 2000cl. Это событие открыл в мае 2000 года астроном-любитель Робин Шассан. Учитывая время, которое потребовалось излучению сверхновой, чтобы достичь Земли, сама вспышка произошла в 1885 году.

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