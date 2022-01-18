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13:06 (мск), источник: Погода Mail.ru

Волчья Луна: первое полнолуние 2022 года в фотографиях

В ночь с 17 на 18 января жители Земли наблюдали первое полнолуние в новом году.

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Хотя Луна и не достигла ближайшей к Земле точке, чтобы стать Суперлунием, тем не менее, ее размеры были гораздо больше, чем мы обычно привыкли видеть.

Январское полнолуние, согласно календарю индейцев, называется Волчьей Луной. Свое название она получила из-за активного воя волков, которым в январские морозы особенно сложно добывать пропитание. Следующее, февральское, полнолуние будет носить название «Снежная Луна». А увидеть Суперлуние в этом году можно будет только летом.

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Екатерина Гура

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