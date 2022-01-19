В небе над Кемеровской областью замечен гигантский крест
Жители кузбасского Гурьевска в понедельник, 17 января, заметили в небе над городом закат в форме гигантского креста, сообщают «Вести-Кузбасс».
Жители кузбасского Гурьевска в понедельник, 17 января, заметили в небе над городом закат в форме гигантского креста, сообщают «Вести-Кузбасс».
Некоторые местные жители увидели в этом природном явлении предзнаменование перед праздником Крещения.
Тем не менее, в Гидрометеоцентре рассказали, что никакой мистики в этом нет — природное явление, свидетелями которого стали жители Гурьевска и нескольких других городов Кузбасса, называется гало. Это оптическое явление, которое возникает из-за преломления света в перисто-пористых облаках при условии перепада температур.
Чаще всего, гало имеет форму круга кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли». Еще одним необязательным, но частым условием является ясное безоблачное небо.