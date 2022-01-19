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11:04 (мск), источник: Газета.Ру

В небе над Кемеровской областью замечен гигантский крест

Жители кузбасского Гурьевска в понедельник, 17 января, заметили в небе над городом закат в форме гигантского креста, сообщают «Вести-Кузбасс».

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Некоторые местные жители увидели в этом природном явлении предзнаменование перед праздником Крещения.

Тем не менее, в Гидрометеоцентре рассказали, что никакой мистики в этом нет — природное явление, свидетелями которого стали жители Гурьевска и нескольких других городов Кузбасса, называется гало. Это оптическое явление, которое возникает из-за преломления света в перисто-пористых облаках при условии перепада температур.

Чаще всего, гало имеет форму круга кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли». Еще одним необязательным, но частым условием является ясное безоблачное небо.

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