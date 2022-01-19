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11:32 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 19 января: встречаем крещенские морозы

По погодным приметам этого дня можно предсказать погоду и на лето.

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Источник: Агентство «Москва»

Православная церковь 19 января отмечает Крещение Господне. Как подметили наши предки, в этот период сильно холодает. Крещенские морозы, как их традиционно называют в народе, обычно держатся от недели до двух.

Однако не всегда на Крещение стоят сильные холода, иногда погода преподносит сюрпризы. Например, если 19 января на улице солнечно и тепло, то такая же погода сохранится еще на несколько недель.

Кстати, по народным приметам сегодня можно узнать, каким будет остаток зимы и предстоящая весна с летом. К примеру, сильная метель на Крещение — к снегопадам и морозам в марте и апреле. А если идет дождь, то и весь январь будет дождливым и сырым.

Яркая и большая Луна на Крещение — к весеннему полноводию. Синие облака в полдень — к урожайному лету. Если на улице в этот день стоит морозная и ясная погода — к засушливому лету, а снежный и пасмурный день — к дождливому и сырому.

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