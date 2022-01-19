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15:03 (мск), источник: Погода Mail.ru

Дрон запечатлел красоту наполовину высохшей реки в Бангладеш

Впечатляющие кадры с высоты птичьего полета.

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Фотограф и пилот дрона из Бангладеш Азим Хан Ронни поделился видео, на котором река Калиганга в Маникгандже поражает удивительной красотой даже несмотря на то, что наполовину пересохла.

Уровень воды в Калиганге оставался чрезвычайно низким в течение всего года, за исключением сезона дождей, когда глубина водоема достигала около 20 метров, говорит фотограф.

«Активисты-экологи винят в плохом состоянии реки посягательство на прибрежные земли и отсутствие дноуглубительных работ», — добавляет он.

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