Дрон запечатлел красоту наполовину высохшей реки в Бангладеш
Впечатляющие кадры с высоты птичьего полета.
Впечатляющие кадры с высоты птичьего полета.
Фотограф и пилот дрона из Бангладеш Азим Хан Ронни поделился видео, на котором река Калиганга в Маникгандже поражает удивительной красотой даже несмотря на то, что наполовину пересохла.
Уровень воды в Калиганге оставался чрезвычайно низким в течение всего года, за исключением сезона дождей, когда глубина водоема достигала около 20 метров, говорит фотограф.
«Активисты-экологи винят в плохом состоянии реки посягательство на прибрежные земли и отсутствие дноуглубительных работ», — добавляет он.
Анна Лысенко