Aurora from 38,000 Ft over Montana. #aurora #abstorm #yyc pic.twitter.com/fbIKW8B3SG— Matt Melnyk (@melnyk_photos) January 19, 2022
Пилот из США показал северное сияние из кабины самолета
Эффектная фотография.
Эффектная фотография.
Пилот и фотограф Мэтт Мельник сфотографировал северное сияние над американским штатом Монтана прямо из кабины самолета.
Завораживающее фото было сделано на высоте около 11,6 км, сообщил Мельник.
Монтана — северный штат, который граничит с Канадой, поэтому иногда, при сильных солнечных вспышках, здесь наблюдаются полярные сияния.
Ранее жителю Перми Степану Аликину тоже удалось насладиться похожим зрелищем с борта самолета. Фотографиями эффектного полярного сияния поделились и жители Ленинградской области.
Анна Лысенко