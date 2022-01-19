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17:47 (мск), источник: Погода Mail.ru

Пилот из США показал северное сияние из кабины самолета

Эффектная фотография.

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Пилот и фотограф Мэтт Мельник сфотографировал северное сияние над американским штатом Монтана прямо из кабины самолета.

Завораживающее фото было сделано на высоте около 11,6 км, сообщил Мельник.

Монтана — северный штат, который граничит с Канадой, поэтому иногда, при сильных солнечных вспышках, здесь наблюдаются полярные сияния.

Ранее жителю Перми Степану Аликину тоже удалось насладиться похожим зрелищем с борта самолета. Фотографиями эффектного полярного сияния поделились и жители Ленинградской области.

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