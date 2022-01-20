Вильфанд рассказал, какая погода ожидает россиян в ближайшее время

«Если смотреть на синкопическую карту аномалий, то повсеместно температура выше нормы. Исключение составляет только Чукотка. Наиболее значительная аномалия температуры в Сибири», — сообщил он.
По словам Вильфанда, температурный фон в регионах Сибири будет выше нормы на 8−16 градусов в ближайшие дни.
«Например, в Туруханском крае минимальные значения температуры 20−24 градуса мороза. Это очень теплая погода», — отметил он.
Метеоролог рассказал, что в Москве в ближайшие дни температура будет выше нормы на 4−5 градусов. Она приблизится к нормальным значениям лишь к воскресенью.
По данным Гидрометцентра, в столице в четверг днем прогнозируется 4−2 градуса мороза, в пятницу и субботу — 6−4 градуса мороза, в воскресенье — 9−4 градуса мороза, в понедельник — 11−6 градусов мороза, во вторник — 9−4 градусов мороза.