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00:34 (мск), источник: ТАСС

Вильфанд рассказал, какая погода ожидает россиян в ближайшее время

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Аномально теплая погода захватит все регионы России в ближайшие дни. Особенно тепло будет в регионах Сибири, где температурный фон ожидается выше нормы на 8−16 градусов, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: Агентство «Москва»

«Если смотреть на синкопическую карту аномалий, то повсеместно температура выше нормы. Исключение составляет только Чукотка. Наиболее значительная аномалия температуры в Сибири», — сообщил он.

По словам Вильфанда, температурный фон в регионах Сибири будет выше нормы на 8−16 градусов в ближайшие дни.

«Например, в Туруханском крае минимальные значения температуры 20−24 градуса мороза. Это очень теплая погода», — отметил он.

Метеоролог рассказал, что в Москве в ближайшие дни температура будет выше нормы на 4−5 градусов. Она приблизится к нормальным значениям лишь к воскресенью.

По данным Гидрометцентра, в столице в четверг днем прогнозируется 4−2 градуса мороза, в пятницу и субботу — 6−4 градуса мороза, в воскресенье — 9−4 градуса мороза, в понедельник — 11−6 градусов мороза, во вторник — 9−4 градусов мороза.

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