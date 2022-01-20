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17:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

Тройное «солнце» сняли в Алтайском крае

Снимок получился фантастическим.

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Житель Краснощековского района Алтайского края Василий Веснин снял завораживающее солнечное гало.

Благодаря морозному пустынному пейзажу получилась действительно фантастическая картинка, похожая на космический пейзаж с тремя солнцами.

Напомним, что солнечное и лунное гало — редкие оптические явления, возникающие при отражении света от крошечных кристаллов льда в атмосфере.

Ранее редкое лунное гало запечатлели в США.

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