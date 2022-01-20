Тройное «солнце» сняли в Алтайском крае
Снимок получился фантастическим.
Снимок получился фантастическим.
Житель Краснощековского района Алтайского края Василий Веснин снял завораживающее солнечное гало.
Благодаря морозному пустынному пейзажу получилась действительно фантастическая картинка, похожая на космический пейзаж с тремя солнцами.
Напомним, что солнечное и лунное гало — редкие оптические явления, возникающие при отражении света от крошечных кристаллов льда в атмосфере.
Ранее редкое лунное гало запечатлели в США.
Екатерина Гура