Впервые найдена черная дыра, «рождающая» звезды
Она стимулирует звездообразование в карликовой галактике.
Она стимулирует звездообразование в карликовой галактике.
Черные дыры не обязательно являются «жестокими монстрами», разрушающими и поглощающими все, до чего могут дотянуться силой своего гравитационного притяжения.
Как выяснили ученые с помощью космического телескопа «Хаббл», в карликовой галактике Hen 2−10 на расстоянии 30 миллионов световых лет от Земли находится черная дыра, которая стимулирует появление новых звезд. Это первая подобная черная дыра, обнаруженная астрономами.
В крупных галактиках материал, падающий на черную дыру, разрывается ее магнитными полями, которые создают струи плазмы — джеты, движущиеся почти со скоростью света. Любое газовое облако, которое окажется на пути такого джета, слишком «перегреется» и не сможет стать материалом для создания звезд.
Но черная дыра в галактике Hen 2−10 меньше и воздействует на материю «мягче»: газ при взаимодействии с черной дырой сжимается ровно настолько, чтобы дать импульс рождению новых звезд.
На фотографиях центральной области Hen 2−10 ученые заметили истечение, или мост горячего газа, соединяющий черную дыру галактики и область звездообразования, находящуюся на расстоянии 230 световых лет от нее. Они считают, что несколько миллионов лет назад поток горячего газа врезался в плотное газовое облако и растекся. Теперь скопления недавно родившихся звезд выстраиваются перпендикулярно этому потоку.
Анна Лысенко