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10:36 (мск), источник: Погода Mail.ru

Названы самые смертоносные землетрясения в истории

23 января 1556 года произошло Великое китайское землетрясение, а котором погибли приблизительно 830 тыс. человек. О самых смертоносных землетрясениях в истории — в нашей подборке.

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Источник: AP 2021

Китайское землетрясение 1556 года

Землетрясение магнитудой 8,4 по шкале Рихтера, произошедшее во времена Империи Мин, считается самым смертоносным в истории. Сотни тысяч людей погибли сразу, другие стали жертвами афтершоков, которые длились еще полгода. Разрушения простирались на 500 км от эпицентра в долине реки Вэйхэ, а в самом эпицентре открылись 20-метровые провалы и трещины. Некоторые районы провинции Шэньси обезлюдели, в других погибло больше половины населения.

Таншаньское землетрясение

В Китае землетрясения происходят часто. Второе в мире по количеству жертв землетрясение тоже произошло в этой стране. 28 июля 1976 года в китайском городе Таншане начались подземные толчки магнитудой 7,8 по шкале Рихтера. Сколько именно человек погибло в одной из крупнейших катастроф ХХ века, точно не установлено. Власти сообщили о 242,4 тыс. погибших, но по неофициальным данным погибло свыше 655 тысяч человек.

Антиохийское землетрясение

В 526 году Византия серьезно пострадала от разрушительного землетрясения силой от 8 до 9 баллов по шкале Меркалли. Эпицентр находился в Антиохии — сейчас это город Антакья на юге Турции почти на границе с Сирией. В катастрофе погибли около 250 тысяч человек, а начавшийся пожар уничтожил большую часть устоявших зданий.

Землетрясение в Ганьсу

16 декабря 1920 года жители китайской провинции Ганьсу услышали глухой подземный гул. Вслед за ним произошел удар магнитудой 7,8 по шкале Рихтера, а затем последовал ряд сильнейших толчков. Разрушения охватили площадь в 67,5 тысяч квадратных километров. Число погибших составило примерно 240 тысяч человек. Еще несколько десятков тысяч погибли позже от голода и холода, лишившись своих жилищ.

Землетрясение в Индийском океане

26 декабря 2004 года подводное землетрясение в Индийском океане магнитудой от 9,1 до 9,3 балла вызвало цунами, ставшее самым смертоносным в современной истории. Волны достигли берегов Индонезии, Шри-Ланки, юга Индии, Таиланда и других стран. Их высота превышала 15 метров. Погибло, по разным оценкам, от 225 до 300 тысяч человек. Отголоски землетрясения ощущались даже в ЮАР в 6900 км от эпицентра.

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