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15:38 (мск), источник: Погода Mail.ru

На озере в Чикаго появились «ледяные блины» (фото)

Местные жители делятся фотографиями в соцсетях.

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Озеро Мичиган в американском городе Чикаго покрылось странными ледяными структурами, напоминающими блины.

Плоские диски из льда на водоемах встречаются преимущественно в Арктике. Чтобы появиться в умеренном климате, им нужны определенные погодные условия, говорят метеорологи.

Когда крупные водоемы охлаждаются достаточно сильно, но еще не скованы льдом полностью, начавшие формироваться кусочки льда ударяются друг о друга под действием ветра и волн, образуя диски эллиптической формы с закругленными краями.

«Отличительной чертой “ледяных блинов” являются приподнятые края или гребни по периметру, вызванные тем, что блины сталкиваются друг с другом из-за волн», — объяснил американский Национальный центр данных по снегу и льду (NSIDC).

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