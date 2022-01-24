В небе над Флоридой появились «облачные волны»

В субботу, 22 января, жители американского города Нейплс, в штате Флорида, наблюдали в небе удивительное и редкое атмосферное явление под названием неустойчивость Кельвина — Гельмгольца. Красивые «облачные волны» попали в объектив метеорологической камеры Skycam.
Неустойчивостью Кельвина — Гельмгольца возникает при наличии сдвига между слоями сплошной среды, либо когда две контактирующие среды имеют разную скорость. Так возникают волны в океане под действием ветра или причудливые облака.
Интересно, что это явление встречается не только на Земле — неустойчивость Кельвина — Гельмгольца замечали даже в атмосфере Юпитера.