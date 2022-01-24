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17:36 (мск), источник: Погода Mail.ru

В небе над Флоридой появились «облачные волны»

Удивительное природное явление.

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В субботу, 22 января, жители американского города Нейплс, в штате Флорида, наблюдали в небе удивительное и редкое атмосферное явление под названием неустойчивость Кельвина — Гельмгольца. Красивые «облачные волны» попали в объектив метеорологической камеры Skycam.

Неустойчивостью Кельвина — Гельмгольца возникает при наличии сдвига между слоями сплошной среды, либо когда две контактирующие среды имеют разную скорость. Так возникают волны в океане под действием ветра или причудливые облака.

Интересно, что это явление встречается не только на Земле — неустойчивость Кельвина — Гельмгольца замечали даже в атмосфере Юпитера.

Екатерина Гура

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