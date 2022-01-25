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11:30 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Анталье впервые за 29 лет выпал снег

А а Стамбуле транспортный коллапс.

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Снег в аэропорту Антальи

Турцию накрыли сильные снегопады: в Анталье впервые за три десятилетия выпал снег, а Стамбул встал в многокилометровых пробках, работа аэропортов приостановлена.

В последний раз снег в курортном городе видели 7 января 1993 года. Тогда здесь выпал слой толщиной 5 см. В этот раз метеорологи прогнозируют от 2 до 6 см снега на дорогах. Ожидается, что снегопад прекратится к утру среды, сообщает Cumhuriyet.

Местные жители восприняли аномальную погоду с радостью. Они лепят снеговиков, играют в снежки и массово делятся фотографиями снега в соцсетях.

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А вот для жителей Стамбула и пригорода снегопад стал причиной транспортного коллапса. Люди, застрявшие в многокилометровых пробках, разводят костры у дорог, чтобы согреться.

Из-за стихии Международный аэропорт Стамбула (İstanbul Havalimanı) приостановил все полеты. Более того, здесь под весом снега рухнула крыша одного из грузовых терминалов. Никто не пострадал.

На дорогах, по данным Hurriyet, в пробках застряли тысячи пассажиров, так как основные автомагистрали были закрыты. Людям оказывают помощь команды Красного полумесяца.

В городе из-за транспортного коллапса рано закрылись торговые центры и службы доставки еды, а туристические лавки и киоски с уличной едой не открылись вовсе, так как продавцы не смогли добраться на работу.

В то же время первый зимний снег создал веселую атмосферу на древних площадях Стамбула: дети массово лепят снеговиков, а туристы позируют для селфи.

Сильнейшие снегопады затронули и соседнюю Грецию. Из-за сильного снегопада в стране объявили выходной.

Пробки в Стамбуле
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Анна Лысенко

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