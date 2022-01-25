Görüntüler Antalya'dan ?❄️ pic.twitter.com/vtA43dzs0P— HavaSosyalMedya® (@HavaSosyalMedya) January 25, 2022
В Анталье впервые за 29 лет выпал снег
А а Стамбуле транспортный коллапс.
А а Стамбуле транспортный коллапс.
Турцию накрыли сильные снегопады: в Анталье впервые за три десятилетия выпал снег, а Стамбул встал в многокилометровых пробках, работа аэропортов приостановлена.
В последний раз снег в курортном городе видели 7 января 1993 года. Тогда здесь выпал слой толщиной 5 см. В этот раз метеорологи прогнозируют от 2 до 6 см снега на дорогах. Ожидается, что снегопад прекратится к утру среды, сообщает Cumhuriyet.
Местные жители восприняли аномальную погоду с радостью. Они лепят снеговиков, играют в снежки и массово делятся фотографиями снега в соцсетях.
А вот для жителей Стамбула и пригорода снегопад стал причиной транспортного коллапса. Люди, застрявшие в многокилометровых пробках, разводят костры у дорог, чтобы согреться.
Из-за стихии Международный аэропорт Стамбула (İstanbul Havalimanı) приостановил все полеты. Более того, здесь под весом снега рухнула крыша одного из грузовых терминалов. Никто не пострадал.
На дорогах, по данным Hurriyet, в пробках застряли тысячи пассажиров, так как основные автомагистрали были закрыты. Людям оказывают помощь команды Красного полумесяца.
В городе из-за транспортного коллапса рано закрылись торговые центры и службы доставки еды, а туристические лавки и киоски с уличной едой не открылись вовсе, так как продавцы не смогли добраться на работу.
В то же время первый зимний снег создал веселую атмосферу на древних площадях Стамбула: дети массово лепят снеговиков, а туристы позируют для селфи.
Сильнейшие снегопады затронули и соседнюю Грецию. Из-за сильного снегопада в стране объявили выходной.
Анна Лысенко