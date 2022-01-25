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12:31 (мск), источник: Погода Mail.ru

На озере в США построили замок из сосулек (фото)

Он кажется нерукотворным чудом природы.

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На побережье озера Дженива в американском штате Висконсин появился причудливый ледяной замок с тоннелями, пещерами, фонтанами и горками для катания на санках.

Замок выглядит так естественно, что кажется нерукотворным чудом природы — гигантской ледяной пещерой по образцу ледяных пещер на Байкале или Кунгурской пещеры в Пермском крае. Но на деле это самый настоящий аттракцион, бережно созданный из сотен тысяч сосулек скульпторами по снегу и льду. Ледяные дорожки подсвечиваются светодиодами, что создает сказочную атмосферу.

Возведением «ледяных замков» в США занимается крупная компания, которая получила за свои аттракционы немало наград. Если позволяет погода, похожие «замки» сооружают и в других штатах: в Юте, Миннесоте, Нью-Гемпшире и Нью-Йорке.

«Чтобы соорудить замок, требуется около 4 тысяч человеко-часов. Это где-то от двух до четырех месяцев на установку и подготовку к работе», — рассказали хозяева аттракциона в комментарии Spectrum News 1. На замок в Висконсине они потратили более 11 млн литров воды.

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Замок из сосулек в Юте
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