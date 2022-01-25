На озере в США построили замок из сосулек (фото)
Он кажется нерукотворным чудом природы.
Он кажется нерукотворным чудом природы.
На побережье озера Дженива в американском штате Висконсин появился причудливый ледяной замок с тоннелями, пещерами, фонтанами и горками для катания на санках.
Замок выглядит так естественно, что кажется нерукотворным чудом природы — гигантской ледяной пещерой по образцу ледяных пещер на Байкале или Кунгурской пещеры в Пермском крае. Но на деле это самый настоящий аттракцион, бережно созданный из сотен тысяч сосулек скульпторами по снегу и льду. Ледяные дорожки подсвечиваются светодиодами, что создает сказочную атмосферу.
Возведением «ледяных замков» в США занимается крупная компания, которая получила за свои аттракционы немало наград. Если позволяет погода, похожие «замки» сооружают и в других штатах: в Юте, Миннесоте, Нью-Гемпшире и Нью-Йорке.
«Чтобы соорудить замок, требуется около 4 тысяч человеко-часов. Это где-то от двух до четырех месяцев на установку и подготовку к работе», — рассказали хозяева аттракциона в комментарии Spectrum News 1. На замок в Висконсине они потратили более 11 млн литров воды.
Анна Лысенко