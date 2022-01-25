Ученые узнали, что озеро на Марсе может оказаться миражом
На южном полюсе Красной планеты может не оказаться жидкой воды.
На южном полюсе Красной планеты может не оказаться жидкой воды.
Загадочное «озеро», спрятанное подо льдом на южном полюсе Марса, на самом деле может оказаться не более чем иллюзией, говорят ученые из Техасского университета в Остине.
В прошлом на Марсе текли реки и бушевали океаны. Они начали исчезать примерно 3,5 млрд лет назад, когда климат планеты стал экстремально сухим, показали данные, добытые ранее марсоходом Curiosity.
Ученые надеялись, что в недрах Марса или под его полярными шапками могла сохраниться вода. Их обнадеживали и странные блестящие пятна на радиолокационных данных с орбитального зонда Mars Express, полученных в 2018 году. Исследователи надеялись, что это могут быть скрытые озера с жидкой водой.
В новом исследовании ученые из США рассчитали условия, необходимые для того, чтобы вода на холодном и засушливом южном полюсе Марса оставалась в жидком состоянии. Они оказались маловероятны.
«Чтобы вода сохранялась так близко к поверхности, нужна как очень соленая среда, так и сильный местный источник тепла, но это не соответствует тому, что мы знаем об этом регионе», — сказал ведущий автор исследования, планетолог Сирил Грима.
Ученые также выяснили, что внешний вид странных пятен соответствует тому, как выглядят вулканические равнины, разбросанные по всей поверхности Красной планеты. Они считают, что «озеро» на южном полюсе Марса может оказаться застывшими потоками богатой железом лавы или месторождениями полезных ископаемых в высохших руслах рек.
Ранее исследователи из Канады уже ставили под сомнение существование жидкой воды на Марсе. Они считают, что «озера» на южном полюсе — это замороженная глина.
Анна Лысенко