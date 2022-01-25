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17:05 (мск), источник: Погода Mail.ru

В соседней галактике нашли необычную черную дыру

Она поможет восполнить пробелы в знаниях об этих объектах.

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Галактика Андромеда | Источник: Lorenzo Comolli

В знаниях астрономов о черных дырах существует значительный пробел. Они владеют информацией о черных дырах звездной массы, а также о сверхмассивных черных дырах в центрах галактик, которые в миллионы раз больше Солнца. Но о черных дырах, масса которых находилась бы в промежутке между этими двумя вариантами, известно крайне мало.

Свежее исследование астрономов из США немного восполняет этот пробел. Ученым удалось обнаружить необычную черную дыру промежуточной массы, спрятанную практически «рядом» — в огромном звездном скоплении B023-G078, которое расположено в соседней галактике Андромеда.

Открытие стало неожиданностью, ведь долгое время считалось, что B023-G078 — лишенный ядра остаток маленькой галактики, которая была разрушена более крупными «соседками». Однако оказалось, что крошечное плотное ядро в скоплении все же сохранилось, а в его центре находится черная дыра.

Согласно расчетам, масса необычной черной дыры в 100 тысяч солнечных масс меньше, чем у других черных дыр, находящихся в центрах галактик. При этом она значительно больше масс черных дыр, рождающихся при коллапсе звезд.

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