Ученые спрогнозировали следующее извержение Везувия
Специалисты проводят исследования в целях безопасности.
Специалисты проводят исследования в целях безопасности.
Вулкан Везувий, расположенный недалеко от итальянского города Неаполь, является, пожалуй, одним из самых известных вулканов в мире. Его мощное извержение в 79 году нашей эры полностью уничтожило города Помпеи и Геркуланум. Последний раз Везувий значительно извергался в 1944 году, но специалисты из Национального института геофизики и вулканологии Италии регулярно мониторят ситуацию, чтобы вовремя заметить растущую активность.
Вместе со своими коллегами из Франции и Швеции итальянские ученые провели исследование, в рамках которого проанализировали четыре крупнейших извержения Везувия. Целью этой работы было примерное прогнозирование следующего извержения.
В ходе исследования эксперты внимательно изучили гранатовые кристаллы, которые возникают в магматических породах и позволяют узнать, как долго магма находилась в магматической камере под вулканом, прежде чем выплеснулась наружу.
Изучив возраст гранатовых минералов, ученые выяснили, что наиболее «взрывоопасный» тип магмы (фонолитический) может храниться в резервуаре в верхней коре вулкана в течение нескольких тысяч лет, пока на поверхность его не вытолкнет новый приток более горячей магмы из нижней коры.
Ученые отмечают, что эти результаты дают им возможность спрогнозировать следующее масштабное извержение Везувия.
Исходя из того, что с 1631 года вулкан производит в основном мафическую магму, которая считается относительно безопасной, исследователи полагают, что Везувий будет спать еще несколько сотен лет.
Екатерина Гура