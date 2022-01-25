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21:57 (мск), источник: BBC News Русская служба

Снегопад накрыл Грецию и Турцию. Нарушено авиасообщение, власти подсчитывают ущерб

Акрополь в снегу — редкое зрелище. Правда, это уже второй год подряд, когда Афины накрывает снегопад. Движение в греческой столице и на междугородних трассах парализовано. Температура воздуха держится ниже ноля.

Источник: AFP 2021

Из-за экстремальных погодных условий 25 и 26 января объявлены нерабочими днями.

Снегопаду присвоено красивое название «Элпида», что в переводе с греческого означает «надежда».

Некоторые районы города остались без электроснабжения и интернета. Многие владельцы автомобилей подсчитывают ущерб.

Жителям Афин редко приходится ходить по скользким ступенькам. Больше всех нежданной зиме радуются, конечно, дети. По всем Афинам стоят снеговики, в том числе и перед зданием парламента Греции.

Мандариновым деревьям снег, если он продержится недолго, нипочем, а вот для местных сортов винограда это серьезное испытание. Власти Греции надеются, что снегопад не будет затяжным, иначе экономике страны может быть нанесен серьезный урон.

Источник: AFP

Снежный циклон добрался и до Турции. В отличие от Греции, в этой стране есть горнолыжные курорты, и в целом снежная зима не такая уж редкость для местных жителей. Однако в Стамбуле снег бывает крайне редко, и такой вид на мечеть Айя-София — большая удача для фотографа.

Источник: AP 2021

В международном аэропорту Стамбула отменены десятки рейсов. Он считается одним из самых загруженных аэропортов Европы и крупнейшим стыковочным хабом.

Источник: AFP

Нарушение его работы вносит нарушения в расписание многих авиалиний.

Источник: AFP
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