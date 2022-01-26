Телескоп «Хаббл» сфотографировал галактический «боулинг»
Три галактики на фото живописно взаимодействуют друг с другом.
Три галактики на фото живописно взаимодействуют друг с другом.
Космический телескоп «Хаббл» получил красочное фото группы из трех галактик, известных под общим названием NGC 7764A, примерно в 425 миллионах световых лет от Земли.
«Две галактики в правом верхнем углу изображения, кажется, взаимодействуют друг с другом, — пишут в ESA. — Длинные потоки звезд и газа, исходящие от них обеих, создают впечатление, что они обе только что подверглись удару на огромной скорости, а весь этот беспорядок устроила галактика в форме шара для боулинга в левом нижнем углу изображения».
В действительности, однако, взаимодействие между галактиками обычно длится невероятно долго — сотни тысяч или даже миллионы лет, объясняют астрономы.
Анна Лысенко