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10:40 (мск), источник: Погода Mail.ru

Телескоп «Хаббл» сфотографировал галактический «боулинг»

Три галактики на фото живописно взаимодействуют друг с другом.

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Источник: ESA/Hubble & NASA, J. Dalcanton, Dark Energy Survey, DOE, FNAL, DECam, CTIO, NOIRLab/NSF/AURA, ESO Acknowledgement: J. Schmidt

Космический телескоп «Хаббл» получил красочное фото группы из трех галактик, известных под общим названием NGC 7764A, примерно в 425 миллионах световых лет от Земли.

«Две галактики в правом верхнем углу изображения, кажется, взаимодействуют друг с другом, — пишут в ESA. — Длинные потоки звезд и газа, исходящие от них обеих, создают впечатление, что они обе только что подверглись удару на огромной скорости, а весь этот беспорядок устроила галактика в форме шара для боулинга в левом нижнем углу изображения».

В действительности, однако, взаимодействие между галактиками обычно длится невероятно долго — сотни тысяч или даже миллионы лет, объясняют астрономы.

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